الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 وموعد الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 غدًا الإثنين في إطار استعداداتها المبكرة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة والتي ستكون في يونيو من العام المقبل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي وهو نفس الرابط الذي خصصته للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني العام العام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 والذي سيتم تفعيله غدًا الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022.

رابط استمارة 3 ثانوي عام 

يستطيع طلاب 3 ثانوي عام تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي بدءًا من غدًا الإثنين بعد تفعيل الرابط ويمكنهم حينها اتباع الخطوات التالية ، الدخول عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

وقبلها لابد من تفعيل الحساب المدرسي الموحد ليكون لدى طالب الصف الثالث الثانوي الايميل الخاص لاستكمال بيانات استمارة 3 ثانوي عام  من خلال هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

وأدخل الرقم القومي الخاص بك (في حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)، ثم أدخل كود الطالب والضغط على التحقق من البيانات للحصول على الإيميل، ثم العودة إلى رابط استمارة 3 ثانوي عام واستكمال باقي البيانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى الأزهرى 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي أزهر نصف العام 2023 قطاع المعاهد الأزهرية

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراجعة بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي و في حالة وجود أخطاء في البيانات المسجلة يطلب التوجه إلى مسؤول المعلومات بالمدرسة لتعديل البيانات الخاطئة، وذلك قبل طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي.

ووجهت بضرورة التأكد من وضوح الصورة الشخصية الخاصة بالطالب قبل الضغط على حفظ في أثناء تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة من خلال تفعيل البريد الخاص بالطالب من الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد امتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ في يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، على أن ينتهي العام الدراسي الجاري في يوم 8 يونيو 2023، وستحدد وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير المقبل، وستسمر فترة الدراسة والمراجعة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

txt

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

الصف الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم 3 ثانوي الحساب المدرسي الموحد الثانوية العامة امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

سيدة تصيب نجليها بجروح قطعية بالرأس والرقبة ونزيف بالعين فى بورسعيد

محافظ الإسكندرية: لم يصدر قراربتعطيل للدراسة حتى الآن

كيف احتفل المهاجرين في واشنطن وماهي علاقة مقر هاريس؟.. سي إن إن توضح

العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية فى البحيرة

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

الخارجية الأمريكية تحث رعاياها فى باكستان على تجنب التجول فى إسلام آباد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى