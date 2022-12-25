تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 وموعد الامتحانات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 غدًا الإثنين في إطار استعداداتها المبكرة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة والتي ستكون في يونيو من العام المقبل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي وهو نفس الرابط الذي خصصته للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني العام العام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022/2023 والذي سيتم تفعيله غدًا الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022.

رابط استمارة 3 ثانوي عام

يستطيع طلاب 3 ثانوي عام تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي بدءًا من غدًا الإثنين بعد تفعيل الرابط ويمكنهم حينها اتباع الخطوات التالية ، الدخول عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

وقبلها لابد من تفعيل الحساب المدرسي الموحد ليكون لدى طالب الصف الثالث الثانوي الايميل الخاص لاستكمال بيانات استمارة 3 ثانوي عام من خلال هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

وأدخل الرقم القومي الخاص بك (في حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة)، ثم أدخل كود الطالب والضغط على التحقق من البيانات للحصول على الإيميل، ثم العودة إلى رابط استمارة 3 ثانوي عام واستكمال باقي البيانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراجعة بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي و في حالة وجود أخطاء في البيانات المسجلة يطلب التوجه إلى مسؤول المعلومات بالمدرسة لتعديل البيانات الخاطئة، وذلك قبل طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي.

ووجهت بضرورة التأكد من وضوح الصورة الشخصية الخاصة بالطالب قبل الضغط على حفظ في أثناء تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة من خلال تفعيل البريد الخاص بالطالب من الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد امتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ في يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، على أن ينتهي العام الدراسي الجاري في يوم 8 يونيو 2023، وستحدد وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير المقبل، وستسمر فترة الدراسة والمراجعة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.