الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب ورابط الاستمارة الالكترونية للإعدادية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يلجأ طلاب الشهادة الإعدادية إلى تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد أوفيس 365 ليتمكنوا من كتابة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم أون لاين لطلاب الشهادة الإعدادية والصفوف الأولى والثالث للثانوية العامة.

وتعد ملء الاستمارة الالكترونية أهم خطوة للسماح بدخول طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول 2023، والذين لن يستطيعوا كتابتها سوى بعد توفر البريد الإلكتروني والذي يستطيع الطالب الحصول عليه من خلال الحساب المدرسي الموحد للطالب أوفيس 365. 

وتوضح الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب للحصول على البريد الإلكتروني الذي يمكنهم من ملء الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية.

رابط تسجيل أوفيس 365 

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل أوفيس 365 أو الحساب المدرسي الموحد للطالب للحصول على البريد الإلكتروني الذي يمكنه من ملء استمارة الشهادة الإعدادية ويمكنهم الدخول إليهم من خلال الضغط على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة من الطلاب

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الأول

ثم اختيار حساب الطالب، وبعد ذلك قم بتسجيل البيانات، ثم أدخل الرقم القومي  المكون من 14 رقمًا، وفي حالة أقل من 16 عام يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، ثم أدخل كود الطالب واضغط على أنا لست روبوت ثم التحقق من البيانات .

كتابة الاستمارة الالكترونية

يستمر طلاب الصف الثالث الإعدادي في كتابة الاستمارة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر الجاري ليتمكنوا من دخول امتحانات الترم الأول ، وبعد الحصول على البريد الإلكتروني من الحساب المدرسي الموحد  اوفيس 356 يدخل الطالب على الرابط التالي:

txt

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 ومواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

https://moe-register.emis.gov.eg/ ، ثم كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الالكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي  وتتضمن (اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومى- النوع- الديانة- رقم الهاتف الخاص بالطالب- حالة القيد)، ورفع صورة شخصية واضحة بكامل الوجه، ويكتب اسم الطالب كاملا وطبقا لشهادة الميلاد في جميع مواضيع استمارة الشهادة الإعدادية وبدون تعديل في خط اليد، يتم طباعة الاستمارة الالكترونية  بالألوان.

و يحرر طالب الشهادة الإعدادية بيانات الاستمارة الالكترونية  بخط يده في الفراغات المعدة بالأوراق الثالثة وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمتابعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من قبل المدرسة.

الحساب المدرسي الموحد الشهادة الاعدادية اوفيس 365 الاستمارة الالكترونية الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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