يبحث أولياء الأمور عن رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب لتسجيل استمارة دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2022 - 2023 والمزمع أن تعقد في شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده قبل انطلاق العام في أول أكتوبر الجاري في المدارس (الحكومية والتجريبية والخاصة) والجامعات المصرية.

رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية إنشاء حساب عبر منصة أوفيس 365 الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإتباع الخطوات التالية: -

الدخول عبر منصة أوفيس 365 الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) .

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد من القائمة الرئيسية للموقع.

كتابة بيانات الطالب الراغب في إنشاء حساب بالتفصيل من واقع شهادة الميلاد.

تسجيل الميل وكلمة السر.

تحديد الفرقة الدراسية (3 إعدادي).

الضغط على كلمة حفظ.

وكان قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة مديريات التربية والتعليم بضرورة أنشاء حسابات موحدة عبر منصة أوفيس 365 لتسجيل استمارة الامتحانات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

أخر موعد لتسجيل استمارة الامتحانات الشهادة الإعدادية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة الامتحانات من يوم 25 نوفمبر الماضي وحتى يوم 22 ديسمبر الجاري وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدخال كافة بيانات الطالب (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، الدينانة، المعلومات السابقة عن المراحل التعليمية، حالة قيد الطالب).

ويتم طباعة استمارة الامتحانات وتسليمها إلى المدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر المسئول عن الطالب في المجال التعليمي الأب أو الأم حيث يتم ملء الاستمارة وفقا لرغبته.

موعد انعقاد امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022-2023

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب لتسجيل استمارة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستجرى خلال الفترة من 6 - 24 يناير وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي ستجرى داخل اللجان الامتحانية بالمدارس في كافة محافظات الجمهورية والذي تشرف عليها الوزارة.

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