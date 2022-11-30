«التعليم» توجه تنبيهًا لطلاب الإعدادية بشأن الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

شدد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع طلاب الشهادة الإعدادية، الذين قاموا بالتسجيل على موقع الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات، في أول يوم تم تفعيل الموقع فيه، بسرعة الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة آخر ورقة (المرفق فيها الإقرار)، وإرفاقها مع الاستمارة بدلًا من آخر ورقة بالاستمارة لأن الوزارة قامت بتعديل التاريخ بالموقع من 2021-2022 إلى 2022-2023.

وطالب المصدر، جميع الطلاب بضرورة مراجعة الاستمارة مرة أخرى للتأكد من التاريخ أنه 2022-2023.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قائلة: "لكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى".

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التقدم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية حتى 22 ديسمبر المقبل.

خطوات تسجيل الاستمارة:

أولًا: يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

ثانيًا: اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

ثالثًا: اختيار حساب الطالب.

رابعًا: إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الموجود في إيصال دفع رسوم الامتحان من البريد.

خامسًا: الضغط على مربع التأكد من "أنك لست روبوت" ثم الضغط على التحقق من البيانات.

سادسًا: تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

سابعًا: سيظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

ثامنًا: ثم يفتح الطالب الموقع الرئيسي للاستمارة

https://moe-register.emis.gov.eg/

تاسعًا: ويسجل الدخول بالحساب الموحد ثم كلمة المرور، وستظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، ويجب استكمال ما بها من بيانات مثل (العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب).

عاشرًا: بعد الانتهاء من استكمال البيانات يجب التأكد من أنها صحيحة، ثم الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، وتسليمها للمدرسة تمهيدًا لتقديمها في المديرية.