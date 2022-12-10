السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وخطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب 2023

الحساب المدرسي الموحد
الحساب المدرسي الموحد

تصاعدت حدة البحث عن رابط وخطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك من قبل انتهاء مواعيد تسجيل بيانات الطلاب في الاستمارات المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول المقرر الشهر المقبل لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

رابط وخطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب 2023

يمكن لكل طالب في الشهادة الإعدادية أو صفوف النقل في الصف الأول والثاني الثانوي إنشاء حساب إلكتروني موحد لتسجيل بياناته الشخصية خلال الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع منصة أوفيس 365 من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • اختيار أيقونة إنشاء حساب إلكتروني موحد للطالب.
  • إدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة من واقع شهادة الميلاد.
  • تحديد الميل والباسورد الخاص بالطالب.
  • الضغط على كلمة لست روبوت.
  • تسجيل رقم هاتف الطالب وبريد إلكتروني بديل للطوارئ.
  • الضغط على كلمة حفظ.
  • سيظهر البريد الخاص بالطالب والباسورد.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

أخر موعد لتسجيل استمارات الامتحانات 2022-2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الأحد الموافق 11 من شهر ديسمبر 2022 لتسجيل استمارة طلاب الصف الأول الثانوي في كافة محافظات الجمهورية فيما تم تحديد يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري كأخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية حيث تخضع كافة الاستمارات للمراجعة الدقيقة من قبل الوزارة حيث يتم تحديد أرقام الجلوس والخطة التي سيتم من خلالها تنظيم سير الامتحانات.

يطبع الطالب الاستمارة الإلكترونية بتوقيع ولي الأمر ويسلمها للمدرسة بكافة الأوراق المطلوبة والتي تسبق تحميلها عبر الموقع الإلكتروني.

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أخر موعد فى تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

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رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة رابط وخطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للطالب 2023 وذلك تسجيل استمارة الامتحانات قبل الموعد المحدد لانعقاد الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية والتي حددت الفترة من 4 - 26 يناير امتحان طلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل داخل اللجان المدرسية المخصصة لإنعقاد الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 .

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