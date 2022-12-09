أخر موعد فى تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يستمر طلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023 للأسبوع الثاني في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2023، لكي يتمكن الطلاب من أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي.



أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2023



ومازال تسجيل استمارة الإعدادية 2023 الإلكترونية متاحًا حتى الخميس 22 ديسمبر الجاري في جميع المديريات التعليمية بكل محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن كان قد بدأ التقديم لها منذ الأحد 27 نوفمبر الماضي.

وحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تسجيل استمارة الإعدادية 2023 موضحة أنه في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الطالب يتوجه إلى المدرسة لإجراء التعديلات اللازمة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023 من هنا ليتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم للتمكن من أداء العام الدراسي الحالي حيث سيؤدون امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.



خطوات التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية 2023



وللتسجيل في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023 يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى رابط تسجيل الشهادة الإعدادية 2023 من هنا

2. تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني المدرسي للطالب.

3. ستظهر الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

4. إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب

5. الضغط على حفظ لحفظ البيانات.

خطوات طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2023

ويشترط للطالب أن يقوم بطباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2023، بالألوان وتسليمها إلى المدرسة مع بقية الأوراق المطلوبة، وللتمكن من طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2023 يجب اتباع تلك الخطوات:

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الإعدادية 2023 من هنا

• تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي.

• إدخال البيانات في حالة عدم إدخالها من قبل والضغط على حفظ البيانات

• أما في حالة كانت البيانات مسجلة من قبل فيمكن اختيار طباعة الاستمارة الإلكترونية.

وستحفظ استمارة الشهادة الإعدادية 2023 في شكل ملف PDF لطباعتها في أي وقت ويجب طباعتها بالألوان وتقديمها للمدرسة مع باقية الأوراق المطلوبة وتشمل تلك الأوراق:



الأوراق المطلوبة عند طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2023



• 3 صور شخصية، مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مطبوعا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

• إيصال سداد رسوم المصروفات المدرسية الأصل وصورتين منه.

• إيصال رسم الامتحان وقيمته 158 جنيها بعد تسديدها عبر منافذ فوري والبريد المصري وتقديم الأصل وصورتين منه.

• 2 صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي الطالب.

• طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

• مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.