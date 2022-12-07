مع إعلان طرح فاتورة شهر ديسمبر للخط الأرضي يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022 من خلال وسائل الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى السنترال من أجل الاستعلام والدفع.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022

نوفر لكم من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022 والطريقة التي يمكن بها دفع الفاتورة سواء من خلال الإنترنت أو بالدفع الكاش.



يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر ديسمبر للخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات من الرابط التالي

https://billing.te.eg/ar-EG



ثم يتم اختيار كود المنطقة

وكتابة رقم التليفون

الضغط على أظهر الفواتير

وتظهر النتيجة برقم التليفون ورقم الحساب وفئة التليفون والفاتورة المتاحة.



الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال خدمة العملاء



كما وفرت الشركة المصرية للاتصالات وسائل أخرى للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لشهر ديسمبر من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.



موعد تحصيل فاتورة شهر ديسمبر للخط الأرضي

مع الإعلان عن طرح فاتورة شهر ديسمبر يتم الإعلان عن موعد تسديدها والذي يبدأ من يوم 15 من نفس الشهر، مع إتاحة فترة سماح للسداد لمدة شهر تنتهي في 14 يناير 2023.

مع العلم أنه في حالة عدم السداد يتم قطع الحرارة عن خط التليفون وفرض غرامات تأخير على العملاء غير المسددين اعتبار من يوم 15 يناير 2023.





تسديد فاتورة الخط الأرضي



أصبح يمكن تسديد فاتورة الخط الارضي من خلال عدة وسائل سواء من خلال الإنترنت عبر موقع المصرية للاتصالات أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة المصرية للاتصالات we.

أو تسديد فاتورة التليفون الأراضي من خلال الطرق التالية:

- فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات.

- المحفظة الإلكترونية.

- ماكينات الصراف الآلي.

- مكاتب البريد.

- خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.







