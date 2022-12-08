الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تصدر رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

وترتفع عمليات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة استخداماً “جوجل” من قبل  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣.

وفي السطور التالية يرصد “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً بشكل مكثف والتي تشمل رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣، وخطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣، وذلك وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ حتى يتمكن طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 من تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ في خطوات بسيطة بشكل إلكتروني، وللتسجيل سيقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح ومؤكد.. اضغط هنا .

موعد إصدار جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

خطوات تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣

يستطيع الآن أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بخطوات بسيطة تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣ من خلال السطور التالية بشكل إلكتروني وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها:

1 - في البداية يقوم ولي الامر او الطالب بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).

2 - ثم يقوم الطالب باختيار أيقونة تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة.

3 - ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في التسجيل كاملة.

4 - وتقوم تحديد المواد الدراسية التي يخضع الطالب لدراستها وفقا للشعبة الدراسية.

5 - ثم تعمل على تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

6 - والضغط على زر الحفظ.

7 - وطباعة الاستمارة.

8 - ثم يقوم ولي الأمر بالتوقيع وتسليم الاستمارة للمدرسة المقيد بها الطالب.

رابط تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣ استمارة الصف الاول الثانوي تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣ خطوات تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي خطوات تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

قاتل محامى كرداسة داخل مكتبه رميا بالرصاص يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

«الجمارك»: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة الجمركية

حسن يوسف: «أنا راجل مش بتاع مشاكل وحسين رياض أبويا الروحى»

نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟