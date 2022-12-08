رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2023

تصدر رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

وترتفع عمليات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة استخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣.

وفي السطور التالية يرصد “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً بشكل مكثف والتي تشمل رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣، وخطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣، وذلك وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ حتى يتمكن طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 من تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي ٢٠٢٣ في خطوات بسيطة بشكل إلكتروني، وللتسجيل سيقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح ومؤكد.. اضغط هنا .

خطوات تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣

يستطيع الآن أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بخطوات بسيطة تسجيل استمارة الصف الاول الثانوي ٢٠٢٣ من خلال السطور التالية بشكل إلكتروني وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها:

1 - في البداية يقوم ولي الامر او الطالب بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).

2 - ثم يقوم الطالب باختيار أيقونة تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة.

3 - ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في التسجيل كاملة.

4 - وتقوم تحديد المواد الدراسية التي يخضع الطالب لدراستها وفقا للشعبة الدراسية.

5 - ثم تعمل على تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

6 - والضغط على زر الحفظ.

7 - وطباعة الاستمارة.

8 - ثم يقوم ولي الأمر بالتوقيع وتسليم الاستمارة للمدرسة المقيد بها الطالب.