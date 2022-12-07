رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

ازداد البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الامور رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي بمحرك البحث الشهير "جوجل"، رغبة في التسجيل إلكترونياً في الاستمارة قبل انتهاء الوقت الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022، وذلك لسنح الفرصة امام كل الطلبة والطالبات في تسجيل بياناتهم حتى يستطيعوا الدخول إلي امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023، ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنــا.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الثاني الثانوي 2022

-يقوم الطالب بالدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022 من هنــا.

-يليه تسجيل الطلاب من خلال البريد المدرسي الخاص بهم على موقع التربية والتعليم ويتم اتباع خطوات تسجيل الدخول.

-ثم يظهر امام الطالب استمارة تسجيل ثانية ثانوي 2022.

-ويتم تحميل الطالب صورة شخصية له، ثم يدخل الطالب على جميع البيانات المطلوبة.

-ويعاود الطالب مراجعة البيانات الهامة حتى تسجل استمارة الصف الثاني الثانوي 2022 دون الوقوع في أخطاء.

آخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد لانتهاء تسجيل الاستمارات مشددة على جميع المديريات التعليمية التي توجد في محافظات مصر على اهمية توفيرها في كل المدارس الحكومية، وذلك لمتابعة انتهاء طلاب وطالبات الصف الأول والثاني من تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وآخر موعد للتسجيل في الاستمارة يوم الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومي بشكل الصحيح.