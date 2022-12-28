الباز: ارتفاع حالات الطلاق فى سنوات الزواج الأولى يعود لأسباب جنسية

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، موجة السخرية على السوشيال ميديا من وضع شرط الكشف الطبي على المقبلين على الزواج.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الكشف الطبي، إجراء متبع في العالم كله، والزواج شركة في الحياة، الزواج الناتج عن قصص حب قليل، وأغلب الزيجات عبارة عن اتفاق، وفي يعض الاتفاقات يخفي أحد الطرفين مرضه على الآخر، وقد يكون مرض يصعب تحمله.

وأردف: "العريس يطلع مريض نفسي وأهله مخبيين، وفيه بيوت كثير في مصر بتخرب لأسباب جنسية، بيوت غير مستقرة بسبب عدم استقرار العلاقة الحميمية بين الزوجين".

وتابع: "عندنا مشكلة ثقافة العلاقة الحميمية بين الزوجين، والطلاق الكثير في السنة الأولى له أسباب جنسية، وأسباب نفسية".