محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض يطالب بتغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تغييرًا شاملًا لأسباب مختلفة.

وأوضح خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البعض يطالب بتغيير الحكومة من باب ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، وأن التغيير سُنة الحياة، البعض يرى أن الحكومة مسئولة عن الإخفاقات.

وختم الباز بأنه يطالب بتغيير حكومة مدبولي، لأن الحكومة تعبت، وأصبحت حكومة مرهقة وآن لها أن تستريح.