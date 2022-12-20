الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض يطالب بتغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تغييرًا شاملًا لأسباب مختلفة.

 

 

وأوضح خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البعض يطالب بتغيير الحكومة من باب ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، وأن التغيير سُنة الحياة، البعض يرى أن الحكومة مسئولة عن الإخفاقات.

 

وختم الباز بأنه يطالب بتغيير حكومة مدبولي، لأن الحكومة تعبت، وأصبحت حكومة مرهقة وآن لها أن تستريح.

 

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الباز محمد الباز الحكومة تغيير الحكومة البساط احمدي

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