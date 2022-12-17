السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يدعو لوقف التنمر على النساء بعد انتشار كاريكاتير مسىء لهن

محمد الباز
محمد الباز

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لوقف التنمر على النساء على السوشيال ميديا، بعد انتشار كاريكاتير مسيء لهن.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هناك هاجسا طوال الوقت عن المرأة في المجتمع، الأمر الذي يؤثر في علاقتنا الاجتماعية.

وأضاف: "وضع المرأة في حياتنا تمثل إشكالية حقيقية، حتى لو المجتمع تظاهر بعكس ذلك، وبدت الناس متفهمة".

وعرض صورة للكاريكاتير ومحتواه يصور أن المرأة رفضت تكون خدامة في البيت، وخرجت لتحقق ذاتها بشكل غير أخلاقي.

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من جانبه، علق الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، على الواقعة، قائلا إن المرأة عندما شعرت أنها لا تحظى بحقوقها وبدأت تطالب بها، واجه الرجل ذلك بالعنف والتنمر كحيلة دفاعية منه بعد أن تعذر عليه مواجهتها بالمنطق.

وأشار إلى وجود خلل في العلاقة بين الرجل والمرأة، خلال العشرين سنة الأخيرة، وهذا واضح جدًا في نسب الطلاق والعزوف عن الزواج والعنف ضد المرأة.

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