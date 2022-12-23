الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مُطالبًا بمحاكمة أسامة هيكل.. الباز: «تحالف الجهل سبب الكثير من الأزمات»

الباز
الباز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمحاكمة أسامة هيكل وزير الدولة السابق للإعلام، بتهمة ترويج أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، والتي تلقفها إعلام الإخوان لنشر الفوضى.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الضجة التي حدثت حول مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس، وانتشار شائعة تمهيد القانون لبيع أصول القناة، كان وراءها مسئول سابق لم يفهم النص المقترح، مردفًا: "الأستاذ أسامة هيكل هو من ساق الناس في طريق.. الحقوا دول بيبيعوا قناة السويس، وهو من وضع البذرة وتلقفها الإخوان".

وتابع: "وزير سابق يحمل في قلبه غضبًا وبغضًا وكراهية لكل شىء في مصر، وما فعله يعد ترويجًا لأخبار كاذبة تمس الأمن القومي، ومن حقنا معاقبته عليها، لأنه أدخل الناس في مشكلة دون فهم وقراءة ومعرفة".

وأكمل: "أزمات كثيرة تحدث في مصر بسبب تحالف الجهل وهو ما يمثله أسامة هيكل بأهل الغرض والمرض (إعلام الإخوان)، فتلاقي نفسك في أزمة ضخمة جدًا، رغم من فكروا في الصندوق ومن عرضوه ووافقوا عليه بشكل مبدئي، كانت نيتهم حسنة، ومن الممكن ضبط المادة أكثر في الصياغة".

واختتم: "قالوا وبحسن نية أصول الصندوق، الناس شالوا أصول الصندوق، وقالوا أصول قناة السويس.. أتمنى أن يتوقف من لا يحبون خيرًا للبلد ولا شعبها عن ترديد الأكاذيب والعمل بهذا الشكل".

 

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