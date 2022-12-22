الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة ربيع: «مش هنفرط فى حبة رمل من قناة السويس»

اسامه ربيع
اسامه ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة عقدت المؤتمر الصحفي العالمي اليوم لإطلاع الرأي العام في مصر على كل تفاصيل قانون مشروع هيئة قناة السويس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبهم بالحديث مع الناس وشرح الموضوع بالكامل وتفنيد كل حاجة بشفافية أمام العالم كله، موضحاً أن قانون صندوق قناة السويس لا يسمح بوجود أجانب فى الإدارة. 

وأكد أن قناة السويس مصرية وملك الشعب المصري وهذا محدد في الدستور ولا يستطيع أحد المساس بالقناة، قائلا: "لا نستطيع أن نمس سيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها، ولا يستطيع أحد أن يقرب من حبة رمل من قناة السويس".

وتابع: "دخلنا حروبا عشان نفضل نحافظ على سيادة مصر في سيناء من خلال قناة السويس، وإزاي دلوقتي هنقول مش هيبقى في سيادة، ويكون في تصرف أو أبيع أصول القناة وده كلام غير صحيح، وما يحدث هو طرح أصول الصندوق حال إقراره وليس الصندوق نفسه وهذا محدد في بنود مشروع قانون صندوق قناة السويس".

وأوضح أن الهدف من إقرار صندوق هيئة قناة السويس دعم الاقتصاديات الدائمة ومجابهة أي ظروف أو طوارئ قاهرة للقناة خاصة مع ما يتعرض له العالم كله، مؤكدا أن هيئة قناة السويس لها ميزانية وتراجع مع وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ثم تذهب لمجلس النواب ويصدق عليها البرلمان وعائد قناة السويس يزيد رغم الأزمات العالمية.

ووجه رسالة طمأنة للمصريين قائلا: "إحنا محافظين على قناة السويس ودخلها ولن يمسها أي شيء، وكفاية جدل بقى في الموضوع ده ورددنا على كل الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر العالمي وعايزين نبدأ نعمل الصندوق ونقر الإدارة".

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