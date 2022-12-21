الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: «أقسم بالله لو الإخوان اللى بيحكموا كانت البلد فلست»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه من نعم الله على هذا البلد أن الأزمات التي توالت مؤخرًا لم تكن في عهد الإخوان وإلا كانت البلد أفلست.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لو الإخوان كانوا موجودين في أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أقسم بالله البلد كانت فلست، ستر ربنا إن فيه ناس بتشتغل، في ظل هذه الظروف تحت أي إدارة تانية كانت البلد فلست تماما، والأزمات راحة جاية".

وأردف: "المصريون بيضاربوا في الدولار، وصلوه لـ37 جنيها، واليوم نزل لـ29 جنيها، وفيه ناس اتجلطوا اشتروا الدولار بـ37 جنيها وكانوا منتظرين الدولة تعتمده على 40 جنيها".

وتابع: "الدولار هينزل هينزل، الدولار لن يزيد عن 26 جنيها أو 27 لو تم عمل تحرير مرن، وسينخفض سعر الدولار في السوق السوداء لذا من اشتروا الدولار ينوحون الآن".

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

 

كيف تتعامل مع شعب فهلوى؟.. نصيحة الباز للحكومة لتسويق قوانينها

 

الباز محمد الباز إفلاس دولة الإخوان الدولار سعر الدولار

مواد متعلقة

كيف تتعامل مع شعب فهلوى؟.. نصيحة الباز للحكومة لتسويق قوانينها

محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»

رئيس «اقتصادية النواب»: مرفق قناة السويس ملكية عامة ولا يمكن بيعه

مستشار تحول رقمى يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» كيفية التعامل مع التضليل الإعلامى

هل ينجح مقترح كيسنجر لوقف الحرب الروسية الأوكرانية؟.. سمير فرج يجيب (فيديو)

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر سبقت أمريكا فى مكافحة التضليل الإعلامى

رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: التضليل الإعلامى سلاح يستخدم منذ الحرب العالمية الأولى

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف هدف واشنطن من إنشاء خلية مكافحة التضليل الإعلامى

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

لتجنب انقطاع الخدمة.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023 في مصر

«الأرصاد»: تغير فى درجة الحرارة الأيام المقبلة وسقوط أمطار متوسطة

ضبط 150 طن أرز شعير بمخزن تاجر فى البحيرة (صور)

اجتماع عاجل بين ميسى والخليفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية