الباز: «أقسم بالله لو الإخوان اللى بيحكموا كانت البلد فلست»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه من نعم الله على هذا البلد أن الأزمات التي توالت مؤخرًا لم تكن في عهد الإخوان وإلا كانت البلد أفلست.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لو الإخوان كانوا موجودين في أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أقسم بالله البلد كانت فلست، ستر ربنا إن فيه ناس بتشتغل، في ظل هذه الظروف تحت أي إدارة تانية كانت البلد فلست تماما، والأزمات راحة جاية".

وأردف: "المصريون بيضاربوا في الدولار، وصلوه لـ37 جنيها، واليوم نزل لـ29 جنيها، وفيه ناس اتجلطوا اشتروا الدولار بـ37 جنيها وكانوا منتظرين الدولة تعتمده على 40 جنيها".

وتابع: "الدولار هينزل هينزل، الدولار لن يزيد عن 26 جنيها أو 27 لو تم عمل تحرير مرن، وسينخفض سعر الدولار في السوق السوداء لذا من اشتروا الدولار ينوحون الآن".