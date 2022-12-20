كيف تتعامل مع شعب فهلوى؟.. نصيحة الباز للحكومة لتسويق قوانينها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما تحتاجه الحكومة لتسويق قوانينها، هو أمرين، الأول تقديم إعلام قبلي، بمعنى عمل حوار مجتمعي عن أي مشروع قانون قبل تقديمه للبرلمان، لإعطاء قيمة للناس، ومن أجل المصداقية.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الأمر الثاني، أن يكون المتحدث للشعب من الحكومة مدركًا للغة الشارع، مردفًا: "لازم الحكومة تبقى عارفة الجمهور، وإحنا شعب ذكي لماح، شعب فهلوي، لا بد من يتحدث للشعب، أن يكون عارف لغته، ويجب قبل تقديم المشروع عمل حوار مجتمعي، ولازم تبقى فيه أرضية من الحديث مع الناس".

وأردف: "مش أنت بتقول الناس شركاء، اعمل حوار في المجتمع".