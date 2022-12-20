محمد الباز يعرّى الجميع: «لدينا نخبة خائنة تخفى الحقائق ليُقال عنهم مناضلون وثوار»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن رصيد ثقة الناس في الحكومة قليل، رغم إصدار الحكومة العديد من البيانات، لأن الناس ترى في السلطة خصمًا وعدوًا، والشعب لديه ميراث مع الحكومة أنها دائمًا تبحث عما يعكنن عليه.

أضاف الباز خلال بث مباشر لبرنامجه (البساط أحمدي) عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "مصر فيها موتورون وفيها خصوم وأعداء، موتورون مثل الوزير السابق، الذي خرج من الحكومة قريب وعارف إن مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا علاقة له بالبيع والشراء، لكنه صدّر الموضوع بهذه الصورة".

وواصل: "المغرضون والمزايدون يدخلون في مساحة تساهم في التضليل، وابتلينا بنخبة لا تشعر أنها نخبة إلا إذا كانت ضد البلد، نخبة يمكن القول إنها ترتكب الخيانة الثقافية".

وتابع الباز: "خيانة النخبة إنك تبقى عارف الصح ومتقلهوش وتضلل الناس، وتصور الأمور على عكس ما هو عليه، تبقى قارئ ومثقف وباحث، وقدامك حاجة تخفيها عشان تطلع عظيم ومناضل وثوري، عندنا نخبة مثقفة ترتكب فعل الخيانة الثقافية، نخبتنا ليست نزيهة ولا متجردة ولا نخبة شريفة".