الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«حجارة الأهرامات من الإمارات والأسمنت من السعودية».. الباز يكشف سر حديث سائق التاكسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن البعض غضب من حديث سائق التاكسى وكلامه للسائح الإماراتي أن حجارة الأهرامات من الإمارات والأسمنت من السعودية.

وأضاف الباز خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الناس اتهموه إنه بينافق الإماراتي، وبيخلي حجارة الأهرام من الإمارات والأسمنت من السعودية عشان يزود له الأجرة شوية، والله يا شباب كبرتوا الموضوع، وكل الحكاية إنه مصري فشار، بلاش نتعامل بهذا العمق، أنت ممكن تقعد مع أصحابك ياخدك رحلة للفضاء الخارجي".

وأردف الباز: "مكنش فيه مصانع أسمنت ولا الأهرامات اتعملت بالأسمنت، والشخصية المصرية بيحب المجاملة".

وأشار الباز، إلى موقف حكاه الدكتور مصطفى الفقي، مشاابه لهذا الموقف عندما قال في إحدى جولات الرئيس مبارك الخارجية كان بصحبتهم شخصية ما وزوجته ولدت على متن الطائرة، عندما وصل السعودية أيام الملك فهد قال لهم "وأنا طالع الطيارة مراتي ولدت وسميت الولد فهد، وادوني ساعتين رولكس، وفي الإمارات قال خلفت ابني سميتوه زايد أعطوه ساعتين روليكس، لما رجع مصر، في المطار قالوا له هتسمي الولد ايه قال مبارك طبعًا، الرجل بيضحك ويهزر، كبرتوا الموضوع يا شباب".

 

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الأهرامات حجارة الأهرامات الأسمنت من السعودية سائح إماراتي الباز البساط احمدي

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