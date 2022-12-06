الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

الصلاة
الصلاة

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 الكثير من المواطنين الراغبين في ضبط موعد صلواتهم الخمس عبر المنصات الإلكترونية، وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يحدد فيه توقيت كل صلاة في جميع محافظات الجمهورية، والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية المسؤولة عن المساجد.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 

يقدم موقع الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 6-12-2022 والتي يرفع بموجبها أئمة المساجد الأذان في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:


موعد الصلاة في محافظة القاهرة

توقيت أذان الفجر الساعة 5:04 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:46 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:36 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 4:55 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الجيزة

توقيت أذان الفجر الساعة 5:06 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:47 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:37 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 4:56 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:18 مساء.


موعد الصلاة في محافظة السويس

توقيت أذان الفجر الساعة 5:09 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:40 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:31 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 4:50 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:12 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة بني سويف

توقيت أذان الفجر الساعة 5:04 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:46 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:38 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:19 مساء.


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

توقيت أذان الفجر الساعة 5:22 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:49 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 5:08 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:31 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة المنيا

توقيت أذان الفجر الساعة 5:07 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:51 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:45 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 5:04 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:25 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة الغربية

توقيت أذان الفجر الساعة 5:06 فجرا.
توقيت أذان الظهر الساعة 11:46 ظهرا.
توقيت أذان العصر الساعة 2:34 عصرا.
توقيت أذان المغرب الساعة 4:53 مساء.
توقيت أذان العشاء الساعة 6:16 مساء.

 

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وائل لطفي

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