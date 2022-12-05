سعر قنطار القطن اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

ننشر سعر قنطار القطن اليوم، حيث سجلت أسعار القطن المصري اليوم الإثنين الموافق 5-12-2022 ارتفاعا حيث تتراوح سعر قنطار القطن جيزة 97، ما بين 4400 جنيه إلى 4760 جنيها في الوجه البحري للقنطار جيزة 94 في محافظة الغربية.



سعر قنطار القطن اليوم

وشهد قنطار القطن جيزة 94 حالة من عدم الاستقرار، حيث سجل نحو 4970 جنيها إلى 5050 جنيها في محافظة كفر الشيخ بينما وصل أعلى سعر لقنطار قطن صنف جيزة 96 نحو 6100 جنيه.



أسعار القطن طويل التيلة.



فيما سجل قنطار القطن صنف جيزة 86 مابين 4200 جنيه إلى 4440 جنيها في محافظات الوجه البحري وذلك وفقا لآخر مزاد تم عبر منظومة تدوال القطن المصري التي تديره شركة مصر لحليج الأقطان إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج.



سعر قنطار القطن اليوم



وكشف مصدر بشركة مصر لتجارة وخليج الأقطان للدستور رفض ذكر اسمه أنه من المتوقع أن تشهد اسعار القطن خلال الفترة القادمة ارتفاعات جديدة وذلك بسبب تحرير سعر الصرف في العملة الصعبة مقابل الجنيه مما جعل مصانع الغزل والنسيج في مصر تقبل على شراء القطن المصري بدلا من استيراد القطن قصير التيلة من الخارج.



القطن قصير التيلة



وأوضح المصدر أنه يتم شراء قطن الوجه القبلي نظرا لانه يكون قصير عن قطن الوجه البحري علي الرغم من ارتفاع سعره الا أن المصانع تقبل عليه من أجل تصنيعه غزول وتديرها للخارج حيث يوجد إقبال على استيراد الغزول من مصر في ظل الأزمة العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.



سعر قنطار القطن اليوم



وأشار المصدر، إلى أن جميع ما يتم حاجه من اقطان تم توريد المصانع مشيرًا إلى أن ما يحدد سعر كل صنف من أصناف القطن هو الطول والجودة، حيث يختلف قطن الوجه القلبي عن قطن الوجه البحري.



أسعار القطن في الوجه القبلي



وأكد أن صنف جيزة 95 الذي يتم زراعته في الوجه القلبي سجل نحو 4500 جنيه بينما سجل نحو 5000 جنيه إلى 5400 جنيه في الوجه البحري.

وتعمل مصر على تطبيق منظومة تجار الأقطان الجديدة في إطار تحفيز المزارعين على زيادة المساحة المزروعة من القطن في مصر.