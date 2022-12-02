الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ارتفاع أسعار القطن لـ6 آلاف جنيه للقنطار

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور وليد يحيى مدير صندوق تحسين الأقطان ورئيس بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن سعر القطن يتحكم في المساحات ومن المتوقع أن تزيد المساحات ولا تنسى نتيجة استمرار ارتفاع أسعار القطن بجميع الأصناف حيث أنه من المتوقع ألا تقل المساحة في الموسم الجديد عن 337 ألف فدان.

وقال "يحيى" في تصريحات لـ"الدستور"، إن حركة الأسعار في الزيادة ،حيث ارتفعت أسعار قطن جيزة 90 خلال عشر أيام من 3800 و3900 جنيه للقنطار إلى 5500 جنيه للقنطار، كما ارتفعت أسعار قطن جيزة 94 إلى 6020 للقنطار وكذلك الأصناف جيزة 96، وكذلك الأصناف الأخرى مبشرة، كما أن الأسعار وزيادة حركة البيع للمزارعين.

وأضاف مدير صندوق تحسين الأقطان أنه تم بيع 110 ألف قنطار قطن في الأسبوع قبل الماضي بينما أعقبه الأسبوع الماضي بيع 300 ألف قنطار قطن، ومازالت المجمعات تستقبل الأقطان حتى الآن من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار وعدم تراجع المساحات عن 337 ألف فدان في الموسم الجديد.

وكان قد أكد الدكتور وليد يحيى نائب مدير صندوق تحسين الأقطان ورئيس بحوث تربية القطن بمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حالة محصول القطن جيدة هذا العام والمحصول مبشر والحمل المصري يبشر بمتوسط إنتاجية من 8 إلى 8,5 قنطار للفدان بإجمالي إنتاج متوقع من 2,2 إلى 2,5 مليون قنطار قطن شعر صافي وإن الشراء من المزارعين بالأسعار العالمية بمتوسط من 4 إلى 5 آلاف جنيه القنطار ومن الموقع أن تحصل شركات الفول والنسيج التابعة القطاع الأعمال على 100ألف قنطار.

وأضاف وليد يحيى في تصريحات لـ"الدستور" أن مصنع المحلة الذي سيتم افتتاحه هذا العام 2022 سيستوعب نحو 1,4 مليون قنطار من القطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر تصدر سنويًا 90% من إنتاجها سنويًا قطن خام، لافتاً إلى أنه جارِ الجني في محافظة الفيوم بالوجه القبلي للزراعات المبكرة بينما قطن وجه بحري في طور التزهير وإتمام نضج اللوز، وأن أكبر المساحات من القطن جيزة 94 المساحة 233 ألف فدان ثم قطن جيزة 86 المساحة 46 ألف فدان، ثم قطن جيزة 97 بمساحة 9 آلاف فدان ثم قطن جيزة 92 بمساحة 10 آلاف فدان، وقطن جيزة 96 بمساحة 8 آلاف فدان.

-الزراعة ارتفاع أسعار القطن لأكثر الاتحاد آلاف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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