«البحوث الزراعية»: القطن المصري الأجود على مستوي العالم

قال عادل عبد العظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على معهد بحوث القطن، إن الدولة عملت خلال الـ5 سنوات الماضية على إعادة القطن المصري مصدرا لسعادة المزارع المصري وللدخل القومي المصري.

وأوضح عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الخميس، أن القطن المصري يتصدر في الوقت الحالي جميع أقطان العالم من حيث مستوى الجودة، مشيرا إلى أنه منذ 4 أعوام قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارات الزراعة على اعتبار أنها منتج القطن والصناعة، وقطاع الأعمال على اعتبارها مستخدم القطن سواء تجارة أو تصنيع، وتجتمع لجنة ثلاثية برئيس الوزراء بصورة دورية لمراقبة القطن في الأسواق.

وتابع أن فدان القطن حاليا يرمي حوالي 8 قناطير بجودة عالية، فيما تتوجد مجموعة من الأصناف المتميزة التي أنتجتها وزارة الزراعة مؤخرا جيزة 92 و93 و94 و95 وأفضلها يزرع جيزة 47 و48 و93 وهي أحسن الأقطان وأفضلهم على الصعيد العالمي في محافظة دمياط ويتم تصنيعه وتصديره مباشرة لشركات البراندات العالمية.

وأوضح أن هناك بعض المصانع في برج العرب من تعمل على تصنيع جيزة 47 و48 و93 ويتم تصدير جزء من آخر إلى الأسواق الأوروبية بصفة خاصة، مضيفًا أن هناك شركات القطن تنافست على شراء الأقطان المتوافرة خلال مزايدة تمت خلال الثلاثاء الماضي تم شراءها وتسليمها بالكامل بما ساهم في حل المشكلات التي كانت تحدث بسبب الوسيط بين المنتج وشركات التجارة.

واختتم أن الوسيط الذي يعمل بين المزارع والتاجر يعمل على ضغط المزارع كما يقوم في بعض الأحيان بغلط الأقطان ببعضهم إلى بعض مما يسبب مشكلات كبيرة خلال التصنيع، ولكن ما يحدث الآن هو توجه المزارع مباشرة إلى مجمع أو مركز تجميع حتى لا يتم تكلفه المزراع مصاريف النقل وضمان أن هذا القطن من المزارع نفسه ومن ثم منظومة القطن ساهمت في حل الكثير من مشكلات الفلاح وآخرها مشكلة كانت شراء التجار القطن من المزارعين بمبلغ 4 آلاف جنيه ولكن مع المنظومة زاد السعر ألف جنيه على الأقل وبعض الأصناف مثل جيزة 96 بسعر 6100 جنيه.