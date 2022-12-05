سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

ننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ في وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التداول التي تحدث بشكل مستمر وفقا لحالة العرض والطلب على العملة خاصة مع فتح باب أداء فريضة العمرة للمصريين خلال العام الحالي ٢٠٢٢ / ١٤٤٤ عقب توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا العالمية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

يبحث المصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ لتحويل نفقات أسرهم عبر التحويلات المصرفية حيث شهدت أسعار التداول استقرار قي والبنوك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للصرف يتناسب مع حالة العرض والطلب داخل البنوك المصرية.

سعر تداول الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو ٦.٥٢ جنيه للشراء و ٦.٥٤ جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو ٦.٥١ جنيه للشراء و ٦.٥٣ جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو ٦.٥١ جنيه للشراء و ٦.٥٥ جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي وصل الريال السعودي إلى ٦.٥١ جنيه للشراء و ٦.٥٤ جنيه للبيع.



في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو ٦.٥١ جنيه للشراء و٦.٥٣ جنيه للبيع.

في بنك البركة وصل الريال السعودي إلى ٦.٣٧ جنيه للشراء و٦.٥٤ جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى ٦.٤٩ جنيه للشراء و ٦.٥٥ جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو ٦.٥٤ جنيه للشراء و٦.٥٤ جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو ٦.٥٤ جنيه للشراء و٦.٥٤ جنيه للبيع.

في بنك البركة وصل الريال السعودي إلى ٦.٤٩ جنيه للشراء و ٦.٥٥ جنيه للبيع.

في بنك سايب وصل الريال السعودي إلى ٦.٤٩ جنيه للشراء و ٦.٥٥ جنيه للبيع.

في البنك الوطني الكويتي وصل الريال السعودي إلى ٦.٤٩ جنيه للشراء و ٦.٥٥ جنيه للبيع.

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