بجميع المحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

يبحث المسلمون يوميًا عن مواقيت الصلاة والتي تختلف لاختلاف فصول السنة الأربعة كما تختلف من محافظة لأخرى ولكن بفروق توقيتات لا تتعدى عدة دقائق.

وتقدم الدستور لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر 2:36 مساءً

موعد أذان المغرب 4:55 مساءً

موعد أذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:58 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا

موعد أذان العصر 2:30 مساءً

موعد أذان المغرب 4:49 مساءً

موعد أذان العشاء 6:12 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:47 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:32 صباحًا

موعد أذان العصر 2:28 مساءً

موعد أذان المغرب 4:47 مساءً

موعد أذان العشاء 6:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان