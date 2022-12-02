الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بجميع المحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون يوميًا عن مواقيت الصلاة والتي تختلف لاختلاف فصول السنة الأربعة كما تختلف من محافظة لأخرى ولكن بفروق توقيتات لا تتعدى عدة دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

وتقدم الدستور لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 5:01 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:36 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:55 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:39 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:58 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 4:58 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:30 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:49 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:12 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر 4:47 صباحًا
  • موعد أذان الظهر 11:32 صباحًا
  • موعد أذان العصر 2:28 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:47 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:07 مساءً
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مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:00 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:42 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:24 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:16 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:36 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:54 مساءً
الصلاة الفجر العصر الظهر العشاء المغرب

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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