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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلوات الخمس المفروضة عليهم، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي.

 

وتناشد دار الإفتاء المسلمون بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر اليوم الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر 5:00 صباحاً
  • أذان الظهر 11:43 صباحاً
  • أذان العصر 2:36 مساءً
  • أذان المغرب 4:55  مساءً
  • أذان العشاء 6:17  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 5:07 صباحاً
  • أذان الظهر 11:49 صباحاً
  • أذان العصر 2:39 مساءً
  • أذان المغرب 4:58 مساءً
  • أذان العشاء 6:21 مساءً

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مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 4:59 صباحاً
  • أذان الظهر 11:45 صباحاً
  • أذان العصر 2:42 مساءً
  • أذان المغرب 5:02 مساءً
  • أذان العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر 4:45 صباحاً
  • أذان الظهر 11:31 صباحاً
  • أذان العصر 2:28  مساءً
  • أذان المغرب 4:47 مساءً
  • أذان العشاء 6:07 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 5:22 صباحاً
  • أذان الظهر 12:13 صباحاً
  • أذان العصر 3:16 مساءً
  • أذان المغرب 5:36 مساءً
  • أذان العشاء 6:54 مساءً
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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 4:57 صباحاً
  • أذان الظهر 11:39 صباحاً
  • أذان العصر 2:30 مساءً
  • أذان المغرب 4:50 مساءً
  • أذن العشاء 6:12 مساءً
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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