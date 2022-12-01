مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الصلوات الخمس المفروضة عليهم، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي.

وتناشد دار الإفتاء المسلمون بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر اليوم الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 5:00 صباحاً

أذان الظهر 11:43 صباحاً

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:55 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:07 صباحاً

أذان الظهر 11:49 صباحاً

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:59 صباحاً

أذان الظهر 11:45 صباحاً

أذان العصر 2:42 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:45 صباحاً

أذان الظهر 11:31 صباحاً

أذان العصر 2:28 مساءً

أذان المغرب 4:47 مساءً

أذان العشاء 6:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 5:22 صباحاً

أذان الظهر 12:13 صباحاً

أذان العصر 3:16 مساءً

أذان المغرب 5:36 مساءً

أذان العشاء 6:54 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية