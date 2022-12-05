الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 ديسمبر فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5 ديسمبر في محافظات مصر، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية والتي تحدد بدقة توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية من خلال حسابات دقيقة يتم إجراؤها باستخدام أحدث الأجهزة وفقا للموقع الجغرافي لكل محافظة والتضاريس الموجودة فيها.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في محافظات مصر

واعتمدت وزارة الأوقاف البيانات اليومية التي تصدرها هيئة العامة للمساحة المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة محافظات الجمهورية و يقدم الدستور مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 5 ديسمبر في محافظات مصر .

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد رفع أذان الفجر الساعة 5.03 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:45 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:36 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 4:55 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد رفع أذان الفجر الساعة 5.10 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:51 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:21 مساء.


توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد رفع أذان الفجر الساعة 5.03 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:44 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:34 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 4:52 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:15 مساء.

 

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توقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد رفع أذان الفجر الساعة 5.03 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:31 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 4:49 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:13 مساء.


توقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد رفع أذان الفجر الساعة 4:52 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:40 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:38 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 4:58 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

 

توقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد رفع أذان الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد رفع أذان الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
موعد رفع أذان العصر الساعة 2:41 عصرا.
موعد رفع أذان المغرب الساعة 5:00 مساء.
موعد رفع أذان العشاء الساعة 6:20 مساء.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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