الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أزهري يحذر من خطورة الدعاء على الأبناء: «بنت ماتت محروقة بدعاء أمها»

الشيخ أحمد المالكي
الشيخ أحمد المالكي
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حذر الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، من خطورة دعاء الآباء والأمهات، على أبنائهم وقت الغضب، مشيرًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، "3 دعوات لا شك فيهن أنهن يستجبن، دعوة الوالد على ولده، دعوة المظلوم، دعوة المسافر".

 

خطورة الدعاء على الأبناء

وقال المالكي، خلال لقائه ببرنامج "بيت دعاء" على قناة "تن": "كان فيه بنت شقية أمها كانت دائمة الدعاء عليها، وفي مرة دعت عليها أن تمسك فيها النار وتولع، ثم توفيت البنت محروقة، وبم ينفع ندم الأم ".

وأردف: "سيدنا النبي نهانا عن الدعاء على الأبناء بأي حال، مينفعش بأي حال من الأحوال، مينفعش تقول أصل معصبني، إياك تدعو على ابنك، الأصل تدعو الله له بالهداية، ادعو ربك بصلاح أولادك".

 

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وتابع: "الرسول قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، خشية أن تأتي ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب الله لكم".

وأوضح أن الدعاء قد يكون سببًا في عقوق الأبناء، لأنك عندما تدعو عليه تكون سبب من أسباب أن يزيد شقائه وسوء سلوكه.

 

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