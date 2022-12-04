الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

شُرع الأذانُ في الإسلام من أجل إعلام المسلمين بكافة أوقات الصلوات الخمس، وقد أمر الله عز وجل عباده بالسعي إلى المساجد عند سماع الأذان، ويحرص المسلمين على أداء الصلاة في وقتها، ويكثر التساؤل حول مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في محافظات مصر عبر جوجل من قبل المصليين.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

تستعرض "الدستور" خدمة مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

القاهرة
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

 

الأسكندرية
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

 

اسيوط
صلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:02 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM

 

أسوان
صلاة الفجْر 5:24 AM
الشروق 6:51 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:54 PM

 

بني سويف
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:38 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

 

الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:40 AM
صلاة العَصر 2:30 PM
صلاة المَغرب 4:49 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

 

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:32 AM
صلاة العَصر 2:28 PM
صلاة المَغرب 4:47 PM
صلاة العِشاء 6:08 PM

 

سوهاج
صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

 

السويس
صلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

 

المنصورة
صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:15 PM

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