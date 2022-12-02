الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة الكأس إكسترا عبر الأقمار الصناعية المختلفة

قتاة الكأس
قتاة الكأس

يبحث عن تردد قناة الكأس اكسترا الملايين من عشاق الساحرة المستديرة للمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 والمقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر 2022 حيث تعد هذه النسخة هي الأولى من البطولة التي تقام على أراضي أحد الدول العربية والثانية في قارة آسيا عقب دولة اليابان.

تردد قناة الكأس إكسترا 

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستمتاع بمتابعة مباريات المونديال قطر 2022 ضبط إشارة بث قناة Alkass الرياضية وتعد أحد القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة بشكل حصري في الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال الـ 24 ساعة وذلك عبر الإحداثيات التالية:-

قناة Alkass  اكسترا 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11919.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة Alkass 1  اكسترا 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12245.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة Alkass  اكسترا 

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 10770.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.

قناة Alkass  اكسترا 

  • القمر الصناعي : سهيل سات.
  • التردد : 11678.07.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.

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أصبح تردد قناة الكأس اكسترا وتردد بي أن سبورت محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث يمكن من خلالهما متابعة مباريات كأس العالم قطر 2022 حيث تذيع مجموعة قنوات bein  sport اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 مباراة الكاميرون ضد البرازيل في تمام الساعة التاسعة مساءا حيث تنتهي البولة يوم 18 ديسمبر المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي أعدها الاتحاد الادولي لكرة القدم فيفا.

وكانت قد أقامت الدولة المضيفة قطر حفل افتتاح حضره عدد من ملوك ورؤساء دول العالم للاحتفال بانطلاق النسخة الـ 22 من البطولة الرياضية مونديل 2022 والتي تقام كل 4 سنوات.

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المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم 2022

يمكن متابعة مباريات بطولة كأس العالم من خلال تردد قناة الكأس اكسترا حيث تأهل إلى دور الـ 16 المنتخبات التالية :-

  • المجموعة الأولى : هولندا ، الستغال.
  • المجموعة الثانية : انجلترا، أمريكا.
  • المجموعة الثالثة : الأرجنتين، بولندا.
  • المجموعة الرابعة : فرنسا، استراليا.
  • المجموعة الخامسة : اسبانيا ، اليابان.
  • المجموعة السادسة: المغرب، كورواتيا.
  • المجموعة السابعة : البرازيل.
  • المجموعة الثامنة : البرتغال.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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