فيفى عبده تحتفل بفوز المغرب فى كأس العالم

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة المنتخب المغربي بفوزه، والوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور علم دولة المغرب، وعلقت قائلةً: "الف مليون مبروك للمغرب شرفتونا وشرفتوا العالم العربي كله ماشاءالله عليكم بحبكم خمسة مواااه".

وحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على كندا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من دور المجموعات للبطولة بهدفين مقابل هدف.