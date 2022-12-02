الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سبب لأكبر مفاجآت كأس العالم.. هل هدف اليابان في مرمى إسبانيا صحيح؟

كرة هدف اليابان الثاني
كرة هدف اليابان الثاني في مرمى إسبانيا

أثار احتساب هدف اليابان الثاني في مرمى منتخب إسبانيا، الكثير من الجدل، خاصة وأنه كان سببًا في إقصاء منتخب ألمانيا من بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب اليابان لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بانتصاره على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليرافقها لثمن نهائي المونديال.

وارتفع رصيد منتخب اليابان لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقًا على ألمانيا بفارق الأهداف، ليودع الأخير البطولة بفارق الأهداف.

منتخب إسبانيا تقدم في النتيجة أولًا، قبل أن يسجل المنتخب الياباني هدفين، الثاني منهم جاء عن طريق أو تاناكا من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ماتاما من الجهة اليسرى.

- هل هدف اليابان في مرمى إسبانيا صحيح؟

ماتاما قام بإرسال الكرة من الجهة اليسرى، اعترض لاعبو منتخب إسبانيا بحجة أن الكرة تجاوزت خط الملعب النهائي، فهل تجاوزت الكرة حقًا الخط؟

الحقيقة أن هدف اليابان هو هدف صحيح، فرغم أن الإعادات تُبين خروج الكرة خارج خط الملعب، إلا أنها لم تخرج بكامل محيطها.. كيف؟

بحسب قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المختص بوضع قوانين اللعبة، فيجب أن تخرج الكرة بكامل محيطها، والمحيط هنا يشمل ظل الكرة، فالإعادات القادمة من بعض زوايا التصوير قد تكون خادعة، ولا يمكنها أن تمنحنا صورة حاسمة بخصوص الكرة ما إذا تخطت الخط بخارج محيطها أم لا.

وعرضت شبكة قنوات بي إن سبورتس فيديو بإحدى التقنيات، والتي أوضحت بأن الكرة تخطت الخط، لكنها لم تخرج بكامل محيطها متمثلًا في ظلها.

كما قام بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتمثيل موقف مشابه لهدف اليابان المثير للجدل، فزوايا التصوير تكون خادعة ومختلفة بتغييرها.

الكثير من الجدل أُثير، لكن بحسب قوانين اللعبة، هدف اليابان هو هدف صحيح، إلى أن يوضح مسئولي الاتحاد أو مجلس الاتحاد الدولي، شرعية ذلك الهدف.

اليابان المانيا هدف اليابان اسبانيا كأس العالم 2022 منتخب اسبانيا

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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