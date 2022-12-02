الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مباريات الجولة الأخيرة.. ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

تقام مباراتا الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الثامنة فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، ثم يأتي منتخب غانا ثانيًا بـ3 نقاط، وفي المركز الثالث، كوريا الجنوبية بنقطة وحيدة، بالتساوي مع أوروجواي.

وتنطلق مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، 2 ديسمبر 2022، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتقام مباراة غانا وأوروجواي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022، الساعة الخامسة اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

- ترتيب المجموعة

ويمتلك المنتخبات الثلاثة غانا وكوريا الجنوبية وأوروجواى فرصة التأهل للدور التالي بصحبة منتخب البرتغال الذى ضمن التأهل رسميا قبل مباريات الجولة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثامنة 

1- البرتغال 6 نقاط

2- غانا 3 نقاط

3- كوريا الجنوبية نقطة واحدة

4- أوروجواي نقطة واحدة

ويتصارع ثلاث منتخبات هي غانا وأوروجواى وكوريا الجنوبية على مصاحبة البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا.

وضمن منتخب البرتغال الصعود لدور الـ16، بعد تحقيقه الانتصار في أول مباراتين له في المونديال على غانا وأوروجواي، لكنه يسعى لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، بهدف تأمين صدارة المجموعة.

ويعد منتخب البلاك ستارز الأوفر حظًا من بين منتخبات المجموعة الثامنة لمرافقة منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، حيث يحتل المركز الثانى في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه يأتى منتخبى كوريا الجنوبية ثم أوروجواى بنفس الرصيد بنقطة واحدة.

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