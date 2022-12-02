الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أوكرانيا تفقد 13 ألف جندي في الحرب.. ومعلول وساسي قررا الاعتزال الدولي

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد لكم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- أوكرانيا: فقدنا حوالي 13 ألف جندى فى الحرب مع روسيا

و قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، لشبكة تلفزيونية أوكرانية، إن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين عشرة آلاف و 13 ألف جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا.

وقال بودولاك للقناة 24: "لدينا أرقام رسمية من هيئة الأركان العامة، وأرقام رسمية من القيادة العليا.

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- رسميًا.. وهبي الخزري نجم تونس يعلن اعتزاله الدولي

أعلن التونسي وهبي الخزري اعتزاله دوليًا، ووضع حدًا لمسيرته مع منتخب بلاده، بعدما قاد نسور قرطاج لتحقيق فوز تاريخي على المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

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- إطلالة جريئة لهنا الزاهد تخطف الأنظار على «إنستجرام»

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها بأحدث ظهور، وذلك من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وظهرت هنا الزاهد مرتدية هيكول من اللون الأسود وبنطلون من اللون الأبيض وأسود وحذاء أسود وشنطة سوداء.

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- القبض على 3 لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات بالحوامدية

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على 3 أشخاص لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح في منطقة الحوا مدية.

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- تقارير إذاعية: معلول وساسى قررا الاعتزال الدولي بعد المونديال

أفادت تقارير إذاعية تونسية بأن الرباعي الدولي علي معلول ووهبي الخزري وفرجاني ساسي ويوسف المساكني قد قرروا اعتزال اللعب دوليًا، عقب انتهاء مشوار كتيبة نسور قرطاج في منافسات كأس العالم قطر 2022.

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أوكرانيا روسيا هنا الزاهد وهبي الخزري تونس

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