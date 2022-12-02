رسميا.. وهبى الخزرى نجم تونس يعلن اعتزاله الدولى

أعلن التونسي وهبي الخزري اعتزاله دوليا ووضع حدا لمسيرته مع منتخب بلاده، بعدما قاد نسور قرطاج لتحقيق فوزا تاريخيا على المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وقرر مهاجم مونبيليه الفرنسي، اعتزاله الدولي بعد نهاية مشوار تونس في مونديال 2022.

وقال الخزري في تصريحات تليفزيونية " أخبرت المجموعة أمس عقب المباراة في الفندق في اجتماع أن مشواري انتهى".

وأضاف " أعتقد أنه الوقت المناسب بعد 5 كؤوس أفريقية والمشاركة في المونديال مرتين، لقد جعلت والدي وعائلتي وزوجتي وأولادي فخورين".

وتابه " لقد جعلت الشعب التونسي فخورا وكان اللعب لبلدي استثنائيا".

وأتم " عقب الفوز على منتخب فرنسا من أفضل اللحظات في مسيرتي، أشكر كل التونسيين الذين وقفوا ورائي، اللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة".