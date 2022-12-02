الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: فقدنا ما بين 10 آلاف و 13 ألف جندى فى الحرب مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، لشبكة تلفزيونية أوكرانية، إن القوات المسلحة لبلاده فقدت ما بين عشرة آلاف و 13 ألف جندي حتى الآن في الحرب مع روسيا.

وهذه التصريحات هي على ما يبدو أول تقييم لعدد القتلى منذ نهاية أغسطس عندما قال قائد القوات المسلحة، إن قرابة تسعة آلاف جندي قتلوا في الحرب في أوكرانيا.

وقال بودولاك للقناة 24: "لدينا أرقام رسمية من هيئة الأركان العامة، وأرقام رسمية من القيادة العليا، ووفقا لتقديراتهم قُتل (بين) 10 آلاف و12500".

وأضاف: "نحن صريحون في الحديث عن عدد القتلى"، مشيرًا إلى أن عدد الجنود المصابين أكبر من القتلى.

وقال أوليكسي أرستوفيتش، مستشار زيلينسكي، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية، الأربعاء الماضي، إن حصيلة القتلى الروس نحو سبعة أضعاف مثلها من الأوكرانيين.

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