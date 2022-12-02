الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 أشخاص لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات بالحوامدية

القبض على متهمين
القبض على متهمين

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على 3 أشخاص لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح في منطقة الحوا مدية.

 

كان قد  تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يفيد تلقيه بلاغا من مندوب بإحدى الشركات باعتراض 3 مجهولين طريقه وسرقة نحو 500 ألف جنيه منه بالإكراه تحت تهديد السلاح، خلال سيره بطريق أبو صوير بدائرة القسم.

 

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالتحرى وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمركز البدرشين.

 

 وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ المستولي عليه وفرد خرطوش وسلاح أبيض مستخدمين في السرقة.

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض 3 أشخاص سرقتهم مندوب الحوا مدية

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المنصورة الجديدة

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