الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير إذاعية: معلول وساسى قررا الاعتزال الدولى بعد المونديال

علي معلول
علي معلول

أفادت تقارير إذاعية تونسية بأن الرباعي الدولي علي معلول ووهبي الخزري وفرجاني ساسي ويوسف المساكني قد قرروا اعتزال اللعب دوليًا عقب انتهاء مشوار كتيبة نسور قرطاج في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت إذاعة "ديوان" إف إم التونسية، أن الرباعي علي معلول، وهبي الخزري، فرجاني ساسي ويوسف المساكني قد اتخذوا قراراً باعتزال اللعب دوليا مع منتخب تونس، وسيعلنون عن ذلك بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة ارتدوا فيها قميص كتيبة نسور قرطاج في العديد من البطولات القارية.

وشارك الرباعي خلال منافسات مونديال قطر 2022 ولكن بنسب متفاوتة، ولم يعتمد عليهم جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بشكل أساسي في المباريات.

جدير بالذكر أن وهبي الخزري قد أعلن في تصريحات تليفزيونية، اعتزاله اللعب الدولي بعد أن قاد تونس للفوز على فرنسا بهدف نظيف رغم وداع المونديال.

وصار الخزري، الهداف التاريخي للعرب في المونديال بالتساوي مع، سامي الجابر وسالم الدوسري نجمي المنتخب السعودي.

على معلول فرجانى ساسى وهبي الخزري مونديال قطر 2022 كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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