الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 قبل تطبيق الغرامة

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يهتم المواطنون في الوقت الراهن بالبحث عن آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل قبل تطبيق الغرامة، قبل انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر 2022، حتى لا يتم تطبيق غرامة عليهم تضاف إلى الفاتورة أو قطع الخدمة وبالتالي يتم توقف خدمة الإنترنت الأرضي.

 

آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل قبل تطبيق الغرامة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إتاحة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022، والاستعلام عنها من خلال عدة قنوات إلكترونية والسداد بخطوات بسيطة وسهلة دون فرض غرامة أو انقطاع للخدمة المقدمة.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لسداد فاتورة شهر أبريل هو يوم 15 مايو 2022، حتى لا يتم تحويل الخط الأرضي لخدمة الاستقبال، وفي حال تخلف العميل عن سداد قيمة الفاتورة بعد ذلك التاريخ تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في فرض الغرامات والتي تصل إلى وقف الخدمة عن الهاتف الأرضي.

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قيمة الغرامة في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتأتي مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2022: إصدار فاتورة الخط الأرضي لشهر أبريل 2022 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة.

15 مايو 2022: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 يونيو 2022: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

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حيث يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 عبر الموقع الرسمي للشركة كما يمكن سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي (من هنا).

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طرق وأماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

يمكن الاتصال بالرقم المختصر 19777 لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي وإدخال رقم التليفون الأرضي

السداد من خلال ماكينات الصراف الآلي 

السداد في سنترالات المصرية للاتصالات أو مكاتب البريد.

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فاتورة التليفون الأرضي أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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