الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 23.. صدمة أحمد داود بعد وفاة جدته

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

مفاجأة كبيرة كشفتها الحلقة 23 من مسلسل سوتس بالعربي، حيث اصطدم آدم منصور (أحمد داود) بخبر وفاة جدته، بعد أنا اشترى لها شقة بجوار مكتب المحاماة حيث فارقت الحياة فجأة ولم يتمكن آدم من إسعادها كما كان يخطط.

كما شهدت أحداث الحلقة نجاح آدم منصور بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين) في إنهاء نزاع قائم بين بطلي مصارعة بسبب هجوم متبادل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقنع آدم أحد منهم بالتوقف عن الهجوم على خصمه وهو ما حدث بالفعل.

فيما فشل زين ثابت في إقناع ”قدري" محمد شاهين بأن يظل في جبهة فريدة فتضطر فريدة للذهاب إلى مكتب قدري لتؤكد له أنه أهم واحد في مكتب المسيري للمحاماة ولكن قدري يكشف آلاعيبها ويؤكد لها أنه لن يكون في صفها إلا إذا أصبح رقم واحد في المكتب وليس تابع لزين. 

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It و OSN

ويشارك أحمد داود في بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم آسر ياسين، و صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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