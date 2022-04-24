الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا: «علاقاتنا تاريخية وثيقة»

جريدة الدستور

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزة في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلى مزيد من التقدم والازدهار".
وأضاف: "أؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
 

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