أكل العيد.. طرق ومكونات عمل الفايش الصعيدي

يشغل بال الكثير من ربات البيوت هذه الأيام تحضير أكلات عيد الفطر، حيث الكحك والبسكويت وحلويات العيد التي تعتبر أحد مظاهر الاحتفال به.

ويعد الفايش الصعيدي من الأطعمة التي تنتشر خلال عيد الفطر، لذا قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضيره في المنزل بخطوات محدودة.

مكونات الفايش الصعيدي:

3 ملعقة كبيرة حمص مطحون

ملعقة كبيرة سكر

كوب لبن مغلي

كيلو دقيق

خميرة الفايش

نصف كيلو لبن للعجن

نصف كوب سمن

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

نصف ملعقة كبيرة محلب

4 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة من الكركم

طريقة تحضير الفايش الصعيدي:

نخلط اللبن المغلي مع الحمص والسكر بمضرب حتى نحصل على خليط ناعم ونغلف الإناء بالبلاستيك جيدا ثم يغطى بقطعة من القماش ويحفظ داخل الفرن لمدة 24 ساعة ليختمر، بعد اتمام عملية التخمير، نلاحظ أن الخليط تماسك واصبح أثقل مثل ماء الجبن القريش.

المرحلة الثانية من الخميرة :

بعد مرور 24 ساعة نضيف كوب دقيق ونضربه بالمضرب اليدوي جيدا، ثم نغلّفه بالبلاستيك والفوطة ونحفظه جيدًا في فرن مغلق لمدة 12 ساعة، بعد ذلك ندفي اللبن على النار ثم يذاب فيه السمن ثم السكر وخلطهم جيدًا، ثم نضيف الكركم ونذوبها جيدا حتي يصبح اللون أصفر فاتح، ثم نضيف اللبن البودرة.

الخطوة التالية نحضر الدقيق ونضيف عليه الملح والبيكنج بودر والمحلب وخميرة الفايش ويتم عجنهم جيدا ثم نضيف خليط اللبن أصفر اللون ونعجن جيدا حتي نحصل على عجينة متماسكة، بعد ذلك يغطى العجين ببلاستيك، ثم قطعة من القماش ويدخل في الفرن غير المشتغل لمدة ساعتين حتى يخمر.

بعد اختمار العجينة يتم تقطيعها لجزئين كل جزء منهم يعجن باليد جيدا ثم يتم تشكيله على شكل رغيف فينو كبير ويدخل الفرن في صينيه عليها ورق زبدة مدهون بالزيت على درجة حرارة 180 بعد ان يتماسك نخرجه حتى يبرد ثم يقطع بالسكينة المنشار المخصصة للعيش على شكل شرائح بعرض 1.5 سم، ثم يوضع علي ورق زبده مرة أخرى ويدخل الفرن حتى يتحمّص.