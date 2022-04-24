الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طرح كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

كعك وبسكويت العيد
كعك وبسكويت العيد

طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كعك العيد والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيض 20 و 30 % وسوف يتم توفير المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة التابعة لوزارة التموين.

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت التابع لوزارة التموين على النحو التالي، كيلو الكعك السادة ٧٠ جنيها،وكعك الملبن ٧٠ جنيهًا للكيلو، كعك المكسرات ١١٠ جنيهات للكيلو، الكعك المشكل عادي ٧٠ جنيهًا للكيلو، البيتي فور العادي ٧٥ جنيهًا للكيلو، بيني فور لوكس ١٠٠ جنيه للكيلو، غريبة سادة ١٠٥ جنيهات للكيلو، بيتي فور سابليه ١٠٠ جنيه، وبيتي فور لوكس ١٠٠ جنيه، الكعك المشكل عادي مغلف ١٢٠ جنيهًا للكيلو، كعك مشكل بالمكسرات ٢٠٠ جنيه (٢ كيلو)، كعك مشكل مكسرات كرتون (مغلف) ٣٠٠ جنيه (٣ كيلو)، كيلو البسكويت ٤٠ جنيهًا.

وتقول رانيا حسين، إحدى المواطنات، إن الأسعار في ارتفاع مستمر وهو ما تطال أيضًا أسعار الكعك والبسكوت لهذا العام، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا، مما يشكل عبء على المواطنين وتوفير الكعك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع سوفر يوفر الكثير على المواطنين والأهالي.

ومن جانبها، قالت منى عمران، إحدى المواطنات، إن أسعار الكعك والبسكويت في المحال مبالغ فيها بشكل كبير وغير مناسبة لكل الفئات، وتوفيرها في المجمعات يساعد على وجود الكعك والبسكويت في كافة البيوت، خاصة وأنها متوفرة بأسعار مناسبة ومخفضة وجودة عالية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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