الاختيار 3 الحلقة 23.. جرائم ارتكبها وزير الإعلام الإخواني صلاح عبدالمقصود

تناولت الحلقة 23 من مسلسل «الاختيار 3»، جريمة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني، حيث تطاول على نساء مصر وتجاوز لفظيا بحقهن، متحاميًا في جماعته الإخوانية التي حاولت السيطرة على البلاد بعد تولى رئيسهم محمد مرسى حكم البلاد.

معلومات عن صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق

شغل منصب نقيب الصحفيين بعد انتخابه وكيلا لنقابة الصحفيين من 2003 حتى 2011 وشغل منصب القائم بأعمال النقيب بعد استقالة النقيب الراحل مكرم محمد أحمد في بداية عام 2011، وحتى انتخاب النقيب الجديد، وقام عبدالمقصود حينها، باستضافة عدد من القيادات الإخوانية بينهم مرشد الجماعة، وهو ما أثار حفيظة الجماعة الصحفية، وعددا من قيادات مجلس النقابة.

كوارث إعلامي الإخوان

قررت جماعة الإخوان الإرهابية اختياره وزيرًا للإعلام، وتسبب في أزمة دبلوماسية بين القاهرة والكويت، بعد تصريحاته بشأن مقتل الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة، الذي قتلته الجماعة الإرهابية أثناء تظاهره ضد حكمها، وفشل عبدالمقصود في مواجهة الجماعة الصحفية التي طالبته بالكشف عن قتلة أبو ضيف، ولم يستطع مواجهة الصحفيين وفر هاربا لخارج القاعة.

وكان عبدالمقصود قد استولى على وحدتي بث مباشر من ممتلكات التلفزيون المصري، لبث أحداث منصة رابعة في مدينة نصر لصالح قناة إخبارية فضائية غير مصرية.

وبعد إقالته من الوزارة وسقوط حكم الإخوان هرب عبدالمقصود إلى إسطنبول، وكرمته الحكومة التركية، وأمرت النيابة بضبطه في قضية سرقة عربات البث التابعة للتلفزيون، وصدر ضده حكم قضائي في قضية البث الفضائي، كما أنه تطاول على الكثير من الصحفيات والإعلاميين أثناء أداء منصبه، وكان أبرزها جملة "تعالي وأنا أقولك فين"، أثناء رده على إحدى الصحفيات.

أهم الأحكام القضائية الصادرة ضد عبدالمقصود

وجهت محكمة جنايات محكمة شمال القاهرة، تهمة ضد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد محمد مرسي وهي سرقة سيارات البث التليفزيوني في ميدان رابعة، وحكم عليه بالسجن 10 أعوام غرامة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وكان اتهم عبدالمقصود أيضًا بالإضرار بالمال العام بقيمة 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها.

وشارك أيضًا عبدالمقصود مع عدد كبير من الإخوان بقضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها.

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء