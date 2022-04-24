«حدائق الحيوان» تستعد لشم النسيم بعروض الحيوانات والزواحف

استعدت حديقة حيوان الجيزة لاستقبال الزائرين في شم النسيم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين عند الدخول وتجهيز عروض الحيوانات والبدلات المائية وبيت الزواحف وكلب البحر.

قال د. محمد فاروق مدير عام الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لدخول حديقة الحيوان، حيث يتم رش الحديقة بالديتول كل يومين وإلزام الزائرين للحديقة بارتداء الكمامات عند دخول الحديقة من على الأبواب وقياس درجات الحرارة رغم أن العملية هادئة بالنسبة لكورونا ولا بدّ من اتخاذ إجراءات الحماية للمواطنين وسيتم متابعة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وبيت الزواحف.

وأضاف فاروق أن من الحيوانات الجديدة التي سيستمتع بها المواطنون كلب البحر كأحدث حيوان في الحديقة، إلى جانب حديقة الطفل والبدلات المائية التي يقبل عليها الأطفال وهناك عرض النمور المفتوح وبيت الأسود للمواطنين، وكذلك الزرافات التي هي حاليًا بحالة جيدة ومستعدة لعرض شم النسيم، لافتًا إلى أن مواعيد افتتاح الحديقة، غدًا، خلال شم النسيم من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا وهى مواعيد شهر رمضان وفي حالة الإقبال من المواطنين سيتم مد فترة العمل في الحديقة.

من جانبها، أكدت وزارة الزراعة أنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفًا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات، خاصة الجيزة لاستقبال الزائرين، وتم اتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا التي تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع كورونا التي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.