الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع نشوب حريق بأحد عقارات منشأة القناطر

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بالجيزة المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشبوب حريق بأحد العقارات في قرية وردان بمنطقة منشأة القناطر، لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل عقار بقرية وردان بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتبين إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجيزة انتداب المعمل الجنائي حريق عقار منشأة القناطر

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