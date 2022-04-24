«قطعت أذنها وضربتها 27 طعنة».. تفاصيل اعتداء طالبة على مسنة في الفيوم (فيديو)

شهدت قرية الدوادة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم واقعة تعدي طالبة على مسنة وطعنها 27 طعنة بغرض سرقتها.

وقال عبدالتواب محمد، نجل شقيق المجني عليها، في حديثه لـ"الدستور" إن بداية الواقعة تعود إلى نشوب خلاف بين فتاة تدعى منة م.ر طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري مقيمة بقرية الدٌوادة، مع جارتها ثنية رمضان مسنة بعد أن تمكنت الأخيرة من ضبطها بسرقة 700 جنيه، حيث كانت الفتاة تتردد على دخول منزلها باستمرار بحكم الجيرة والأمر الذي سهل لها عملية السرقة.

وأضاف عبدالتواب محمد أنه فور اكتشاف المسنة جريمة السرقة اشتكت لأم الفتاة مما دعى والدتها لإبراحها ضربا والاعتذار للحاجة ثنية لتعود الأمور إلى طبيعتها، ولكن الفتاة أسرت ما حدث في نفسها لمدة ثلاث شهور حتى انتهزت فرصة ذهاب أهالي العزبة إلى صلاة التراويح وتصلقت على سطح المجني عليها وضربتها على رأسها مستخدمة بنست كهربائي وقطعت أذنها لسرقة قرطها الذهبي (الحلق)، بالإضافة إلى مبلغ مالي ثم طعنتها بسكين 27 طعنة وفرت هاربة، معتقدة أنها أنهت حياتها ولكن مشيئة الله فوق كل شئ رغم أن المجني عليها ظلت تنزف دماء من التاسعة مساءً إلى العاشرة صباحا من اليوم التالي.

واستكمل حديثه بأنه أهالي القرية اكتشفوا الواقعة بطريق الصدفة حيث ذهبت طفلة أرسلتها والدتها لطلب شيء من الحاجة ثنية إلا أنها وجدتها بعدما أفاقت واستطاعت أن تفتح لها الباب بصعوبة، سائحة في دمها فهرعت الطفلة إلى خارج المنزل وصرخت إلى أن تجمع الأهالي.

واستطاعت وقتها الحاجة ثنية أن ترشد عن الجاني متهمة الفتاة "منة . م .ر" لتلقي الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة وعرضها على النيابة للتحقيق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الحسين الجامعي في حالة خطرة .

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