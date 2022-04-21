الحلقة 20 مسلسل الكبير 6.. «هدرس» يقنع الكبير ببث فيديو لدعم المرأة

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بمحاولة قتل الكبير لمربوحة بعد حشد جوني لوسائل الإعلام المختلفة لإطلاق سراحها عقب حبس الكبير لاشتراكها في مظاهرات نساء المزاريطة لفتح نادي شباب القرية أمام النساء.

وعقب محاولات الكبير لقتل مربوحة رفضت فتح باب الغرفة التي حبسها فيها، فيما أقنع «هدرس» الكبير ببث فيديو لايف يؤكد فيه دعمه للمرأة وأنه ليس ضد منح المرأة لحريتها.

ورد الكبير خلال الفيديو عن تساؤلات «هدرس» حول منعه لمربوحة من ممارسة حقوقها كاملة وعدم التضييق عليها في الخروج وارتداء الملابس.

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 20



مسلسل الكبير أوي الجزء السادس يذاع بشكل حصري يوميا على شبكة قنوات «ON E» وحصلت قبل بداية موسم رمضان، على حقوق عرضه إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6



مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد اوتاكا، وليلى عزالعرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين أبو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرون، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.