نشرة منتصف الليل.. موعد رواتب شهر أبريل وعطل يوتيوب أبرز العناوين

الساعات الأخيرة من 12 أبريل 2022 حملت العديد من الأخبار الهامة والعناوين الصحفية اللافتة، و"الدستور" تجمع لكم أبرز ما جرى وشغل المصريين، وفي السطور الآتية نجمع لكم أبرز الاخبار في نشرة "النصف الأخر من العالم".

عطل مفاجئ يضرب «يوتيوب» فى عدة دول

فوجئ عدد من المدونين ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بتوقف وشلل تام اثناء الاستخدام لا سيما في عملية رفع الفيديوهات و تنشيط القنوات و أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية- تراقب حالات فشل وانقطاع الإنترنت عن المواقع العالمية- مساء اليوم الثلاثاء، أن عددًا من مستخدمي "يوتيوب" حول العالم أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.

وذكرت بوابة "داون ديتيكتر" أن الأعطال في "يوتيوب" بدأت في حوالي الساعة 21.44 بتوقيت موسكو...وإليكم باقي (التفاصيل)

وزير الأوقاف: ‏مسلسل الاختيار أثبت أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد

ينشتغل المصريين كل يوم بأحداث ومفاجآت يكشفها مسلسل الاختيار كل يوم، وكان هناك تفاعل واسع حظيت به الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار" وتتضمن كل حلقة عدد من التسريبات الخطيرة عن تنظيم الإخوان، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ‏مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب، موضحا أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.

وأضاف وزير الأوقاف في تغريدة له عبر «تويتر»، أن ‏مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، لافتا إلى أن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار.

وعرضت الحلقة 11 من المسلسل محاولات جماعة الإخوان لتجنيس أعضاء جماعات إرهابية بالجنسية المصرية، وهو ما رفضته أجهزة الأمن المصرية بعد تحريات كبيرة حول الأشخاص المرسلين من قبل رئاسة الجمهورية لتجنيسهم واكتشافها انتماءهم لجماعات إرهابية.. ولقراءة باقي (التفاصيل )

«علاج الإدمان»: 13 مسلسلًا خلت من مشاهد التعاطى بأول أسبوع من رمضان

هناك حصاد آخر يخص المسلسلات على خلاف عدد المشاهدات ونسب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان، عن الأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلا وهي "شغل عالي - دنيا تانية- مكتوب عليا – عودة الأب الضال - النقطة العمياء - الاختيار 3 – وجوه - بيت الشدة - رانيا وسكينة - ملف سري - فاتن أمل حربي – المشوار – توبة"، وجاء مسلسل "أحلام سعيدة" خاليا من مشاهد التدخين.

وأشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمسلسلات "المداح - دايما عامر – العائدون - الكبير أوي 6 - في بيتنا ريبورت 2" لخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي....وإليكم باقي (التفاصيل)

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

يتسأل المواطنون عن موعد صرف هذا الشهر لالتزامتهم ناحية الشهر المبارك والتزامات عيد الفطر.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينتظر المواطنين خاصة العاملين بالقطاع العام، مواعيد صرف المرتبات لشهر أبريل الذى يتزامن مع شهر رمضان، قبل أيام قليلة على عيد الفطر المبارك.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل 2022، بالزيادات الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين..... وإليكم باقي (التفاصيل)