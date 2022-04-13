وزير الأوقاف: ‏مسلسل الاختيار أثبت أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ‏مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب، موضحا أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.

وأضاف وزير الأوقاف في تغريدة له عبر «تويتر»، أن ‏مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، لافتا إلى أن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار.

وعرضت الحلقة 11 من المسلسل محاولات جماعة الإخوان لتجنيس أعضاء جماعات إرهابية بالجنسية المصرية، وهو ما رفضته أجهزة الأمن المصرية بعد تحريات كبيرة حول الأشخاص المرسلين من قبل رئاسة الجمهورية لتجنيسهم واكتشافها انتماءهم لجماعات إرهابية.

كما ركزت الحلقة على محاولات الإخوان تمليك أراضي سيناء خاصة الحدودية منها لبعض رجالها المنتمين لجماعات إرهابية، وهو ما رفضه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في حينها قائلًا "لن أسمح لهم ببيع الأرض التي استرددناها بدماء شهدائنا".

وأصدر قرار رقم 203 لسنة 2012 والذي يقضي بحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا.

وعرضت الحلقة ردود فعل غاضبة من قادة الإخوان وخاصة خيرت الشاطر على قرار السيسي بحظر بيع أراضي سيناء.

كما عرضت الحلقة تسريبًا جديدًا للجماعة وكان لقاء بين الشاطر ومرسي وقال الشاطر في الفيديو المسرب: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، وجزء من سلفيي القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».