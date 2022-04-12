«علاج الإدمان»: 13 مسلسلا خلت من مشاهد التعاطي بأول أسبوع من رمضان

كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان، عن الأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسل وهم "شغل عالي - دنيا تانية- مكتوب عليا – عودة الأب الضال - النقطة العمياء - الاختيار 3 – وجوه - بيت الشدة - رانيا وسكينة - ملف سري - فاتن أمل حربي – المشوار – توبة"، وجاء مسلسل "أحلام سعيدة" خاليا من مشاهد التدخين.

وأشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمسلسلات "المداح - دايما عامر – العائدون - الكبير أوي 6 - في بيتنا ريبورت 2" لخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2022 التزمت بعدم الترويج للتعاطى، كما أن دراما رمضان حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

كما كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن وجود 198 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات، منها 180 مشهد تدخين بإجمالي 3 ساعات و40 دقيقة وبينما بلغت مشاهد تعاطى 18 مشهد بإجمالي 20 دقيقة وذلك بواقع 26 مسلسل خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 3.7% من إجمالى المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين، بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.5% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

وأوضحت بيانات المرصد أن مسلسل "انحراف" احتل النسبة الأعلى في مشاهد التعاطى، وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، وجاء مسلسلي بابلو والمشوار كأعلى مشاهد للتدخين، كما أن البيانات الأولية تشير إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال، بينما يوجد انتشار فى مشاهد التدخين الإلكتروني (التبخير / التسخين).

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل "دنيا تانية" كشفت السكرتيرة لمديرة المدرسة "دنيا" والتى تجسد دورها الفنانة ليلى علوى عن وجود شكاوى كثيرة من السائق وكان سيتسبب في حادث ويجرى له تحليل مخدرات ودائما ما تكون نتيجيته سلبية، فقالت " دنيا" مديرة المدرسة “نعمله تحليل مخدرات مفاجئ، وبالفعل تم إجراء تحليل مفاجئ وتبين تعاطس السائق للمخدرات، وتم فصله تطبيقا لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات والذى بدأ تطبيقة مطلع العام الجاري”.

جدير بالذكر، بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل نسبة 1.5%، وأنه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطى فى الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.